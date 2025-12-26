Anuncia Mara Lezama 17 nuevas rutas aéreas internacionales para el Caribe Mexicano

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la apertura de 17 nuevas rutas aéreas internacionales y nacionales que fortalecerán la conectividad de Cancún y del Caribe Mexicano, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Durante el anuncio, la titular del Ejecutivo destacó que 11 de las nuevas rutas conectarán con Estados Unidos, cinco más con Canadá y una ruta directa con Dublín, Irlanda, lo que consolida a Quintana Roo como uno de los destinos turísticos preferidos a nivel mundial, especialmente para el mercado norteamericano.

Entre las rutas confirmadas se encuentra Oklahoma City–Cancún, operada por American Airlines del 6 de diciembre al 4 de abril; Toronto–Cancún y Hamilton–Cancún, a cargo de Porter Airlines desde el 12 de diciembre; así como Cozumel–Calgary, con WestJet del 20 de diciembre al 11 de abril.

Destaca también la apertura de la ruta Dublín–Cancún, operada por Aer Lingus a partir del 6 de enero de 2026.

Asimismo, Breeze Airways abrirá las rutas Cancún–Charleston y Cancún–Norfolk desde enero, además de Cancún–Nueva Orleans y Cancún–Providence a partir de febrero. Air Transat conectará Cancún con Charlottetown y Fredericton desde febrero, mientras que Southwest inaugurará la ruta Las Vegas–Cancún el 4 de junio. Sun Country Airlines operará Tulsa–Cancún desde el 21 de mayo de 2026 y Frontier Airlines abrirá Charlotte–Cancún, Chicago Midway–Cancún y Raleigh-Durham–Cancún a partir de marzo de 2026.

En el ámbito nacional, Mara Lezama anunció también la nueva ruta Saltillo–Cancún, operada por Viva Aerobus, que iniciará el 29 de marzo.

Mara Lezama subrayó que cada nueva conexión aérea representa más visitantes, más empleo y mayor bienestar para las familias quintanarroenses, y reiteró que continuará trabajando para que la prosperidad compartida llegue a todos los rincones del estado.

“Seguiremos impulsando la conectividad para que el Caribe mexicano siga siendo líder mundial en turismo. La transformación avanza”, concluyó la Gobernadora.