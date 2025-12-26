El Verde y Morena, únicos partidos que aumentaron su padrón durante 2025

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es el único –además del predominante Morena– que durante el año que concluye incrementó su número de afiliados, al pasar de 592 mil 417 a 778 mil 630, es decir, un aumento de 31 por ciento.

La base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) revela que las otras fuerzas políticas retrocedieron, como es el caso del Partido del Trabajo, también aliado de Morena, con una pérdida de alrededor de 67 mil 993 inscritos, equivalente a 14 por ciento del padrón registrado.

A su vez, Movimiento Ciudadano reportaba 384 mil 5, y ahora la suma preliminar da 362 mil 783.

Como se difundió el domingo pasado en este diario, el partido guinda pasó de 2.3 a 11.5 millones de miembros, mientras el PRI empezó el año con 1.4 millones y ahora son 940 mil aproximadamente. El PAN tenía 277 mil 665 y ahora reporta 275 mil 644.

Los números de todos los institutos políticos son dinámicos, porque el INE actualiza constantemente los padrones según las altas y bajas no sólo dadas a conocer por éstos, sino también por acuerdos y sentencias de las autoridades electorales, así como por el contraste de todos los padrones, pues sólo vale el registro más reciente de la ciudadanía.

En el caso del PVEM, el documento público (consultado en la página del INE, en el apartado de actores políticos) revela que sus bastiones persisten en San Luis Potosí, donde tiene 147 mil 189 afiliados, seguido del estado de México, con 93 mil 908; Chiapas, 79 mil 135; Guanajuato, 43 mil 700, y Ciudad de México, 43 mil 136.

A su vez, el PT tiene mayor arraigo –según el número de afiliaciones– en el estado de México, con 34 mil 220; Michoacán, 29 mil 24, y Guerrero, 25 mil.

En el trabajo de actualización de los padrones, el INE tiene a disposición de todos los ciudadanos un apartado para saber si la persona está o no afiliada a un partido; basta colocar la clave de elector contenida en la credencial para votar y en automático aparece la información respectiva.

En este mismo sitio (www.ine.mx) también se pueden corregir datos personales o pedir al partido político que cancele su inscripción.

En el segundo trimestre del próximo año, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos revisará todos los padrones, sobre todo para detectar posibles duplicidades y, como se dijo, para determinar a qué instituto político se valida determinada afiliación.

En 2024 perdió su registro el PRD, que en su último año de validez de membresía apareció con 999 mil 249 miembros.

En los primeros meses de 2026, el Consejo General del INE determinará si otorga nuevos registros a agrupaciones que se encuentran actualmente en el proceso de realización de asambleas e inscripción de simpatizantes. Requieren al menos 256 mil 30 afiliados, todos validados por la autoridad electoral.

Ya sea los partidos actuales y eventualmente los nuevos se repartirán una bolsa general de financiamiento público de 7 mil 737 millones de pesos.

Fuente: La Jornada