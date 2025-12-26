Gobierno de Estefanía Mercado decomisa 300 kilogramos de pirotecnia en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Un total de 300 kilogramos de pirotecnia casera fueron decomisados por elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de la presidenta Estefanía Mercado, en atención a las denuncias ciudadanas por la venta ilegal de estos productos.

Bajo la coordinación del secretario de Protección Civil de Playa del Carmen, Darwin Covarrubias, durante el operativo más de 200 kilogramos de pirotecnia fueron asegurados en un punto donde se detectó la instalación irregular de mesas sobre la vía pública en el fraccionamiento Villas del Sol, mientras que el resto del material fue localizado y decomisado en diversos puntos de la zona comercial, como resultado del recorrido preventivo.

Estas acciones son resultado del trabajo permanente de prevención, respuesta y coordinación, en el marco del operativo Guadalupe-Reyes, el cual se mantiene activo y será reforzado en los próximos días ante los festejos por fin de año, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la integridad de las familias.

Al respecto, el secretario Darwin Covarrubias reconoció el compromiso y la labor del personal operativo, que de manera permanente se mantiene en campo atendiendo denuncias ciudadanas, realizando recorridos preventivos y brindando atención oportuna a la población.

La Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos reitera que está prohibida la venta, compra y uso de pirotecnia, e invita a la ciudadanía a continuar realizando reportes que permitan actuar de manera oportuna.