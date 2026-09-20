Anuncia Mara Lezama conclusión de nuevo alumbrado en el Boulevard Bahía, de la Uqroo a Calderitas

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CHETUMAL.- Iluminar un espacio público significa recuperar el derecho de las familias a caminar, correr, andar en bicicleta, convivir y apropiarse de su ciudad, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al anunciar la conclusión de la primera etapa del nuevo sistema de alumbrado público, del tramo comprendido entre la Universidad Autónoma de Quintana Roo y Calderitas, en el Boulevard Bahía de Chetumal.

“A los y las estudiantes los invitamos a que salgan a caminar, a correr, a andar en bicicleta, a disfrutar de nuestra bahía. Y pueden hacerlo con toda seguridad, con la tranquilidad, con esta iluminación. Una ciudad que vive sus espacios públicos es una ciudad que fortalece su tejido social, que genera bienestar y que construye paz”, expresó Mara Lezama.

Con inversión cercana a los 9.8 millones de pesos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SEOP ejecutó la obra que fortalece la seguridad, mejora la movilidad nocturna y eleva la calidad de vida de la población de Othón P. Blanco. Entre los trabajos realizados destacan la instalación de 189 luminarias LED de alta eficiencia, 19 postes nuevos, 189 brazos decorativos, más de 3.5 kilómetros de cableado eléctrico y 100 registros eléctricos.

La obra beneficia de manera directa a los 31 mil habitantes y mejora las condiciones de tránsito para un flujo aproximado de 10 mil vehículos al día, contribuyendo además a la recuperación de espacios públicos y a la disminución de puntos oscuros en la zona intervenida.

“Vamos a seguir invirtiendo en obras que mejoren la calidad de vida de los seres humanos, de las y los quintanarroenses y de las y los chetumaleños. Así fortalecemos la movilidad, hacemos de nuestra capital una ciudad más segura, una ciudad más ordenada y digna”, citó finalmente la Gobernadora.