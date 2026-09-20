FEMDO atrae investigación por más de 59 millones de litros de combustible localizados en Guanajuato

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GUANAJUATO.- La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) asumió la investigación sobre los más de 59 millones de litros de combustible localizados en San José Iturbide, Guanajuato, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara trasladar la carpeta ante la complejidad del caso.

La FGR informó que las indagatorias buscan establecer la posible comisión de delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación.

El combustible fue localizado durante un cateo autorizado judicialmente en un inmueble de San José Iturbide, donde fueron encontrados más de 59 millones de litros distribuidos entre gasolina regular, premium y diésel.

La Fiscalía precisó que hasta ahora no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que permita acreditar de manera completa la licitud del origen, manejo y destino del hidrocarburo. Ante esta situación, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, instruyó a la FEMDO ejercer la facultad de atracción de la carpeta.

La investigación incluye el acopio de información de diversas empresas vinculadas, la revisión de documentos y entrevistas con directivos de la compañía directamente relacionada con los hechos. Las diligencias buscan verificar la propiedad y operación del combustible, además de reconstruir su trazabilidad financiera y fiscal.

El caso se originó el 3 de julio, cuando una persona fue detenida mientras presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. De acuerdo con la FGR, el detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo.

A partir de esa detención, las autoridades realizaron diferentes diligencias y obtuvieron autorizaciones para efectuar cateos en una gasolinera de San Luis de la Paz, un inmueble de despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente en las instalaciones ubicadas en San José Iturbide, donde fue localizado el volumen de combustible que ahora se encuentra bajo investigación.

El traslado de la carpeta a la FEMDO ocurre después de que Grupo Simsa negara que la terminal de San José Iturbide sea propietaria o comercialice los más de 59 millones de litros señalados por las autoridades. La FGR, por su parte, mantiene abierta la investigación para determinar el origen, propiedad, manejo y destino del hidrocarburo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anticipó el viernes que las investigaciones podrían derivar en detenciones, aunque hasta el momento la FGR no ha informado sobre nuevas capturas directamente relacionadas con los más de 59 millones de litros localizados en San José Iturbide.

La Fiscalía señaló que las diligencias continuarán para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.