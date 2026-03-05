Playa del Carmen fortalece sus cadenas productivas para atraer nuevas inversiones

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con la meta de que el crecimiento turístico se traduzca en beneficios tangibles para productores, artesanos y empresarios locales, el gobierno municipal encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, anunció la implementación de cinco programas estratégicos que entrarán en operación este año para fortalecer la economía municipal.

El anuncio se realizó durante la sesión del Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico, que preside el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Antón Bojorquez, quien además presentó los avances alcanzados en 2025 y delineó la ruta de acción para este 2026.

“Presentamos los avances en asesorías y acompañamiento brindado a emprendedores, artesanos, productores locales y al sector empresarial en general. También dimos a conocer los programas más importantes que implementaremos en 2026”, señaló el funcionario posterior a la reunión del Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico.

Bojórquez presentó en total cinco ejes para fortalecer la economía de Playa del Carmen, destacando el programa “Gestión para el financiamiento”, basado en una estrategia para apoyar a emprendedores y empresarios en la integración de expedientes y vinculación con fondos públicos y privados, facilitando el acceso a créditos con tasas competitivas y requisitos accesibles.

Asimismo, la “Escuela de hegocios”, un espacio de capacitación integral que acompañará a los emprendedores desde la planeación estratégica hasta la ejecución y formalización de sus proyectos, fortaleciendo sus capacidades administrativas y comerciales.

También el fortalecimiento del programa “Hecho en Playa del Carmen”, que brindará acompañamiento a productores de alimentos, artesanías y otros bienes elaborados en el municipio, ofreciendo apoyo en imagen comercial, cumplimiento normativo y vinculación con mercados, con el objetivo de posicionar y dar mayor valor a la producción local.

De igual forma se pondrá en marcha “Playa diversifica” como estrategia que estará orientada a la atracción de inversiones en sectores distintos al turismo, con el propósito de ampliar la base económica y generar nuevas actividades productivas en la región.

Finalmente, el programa de “Simplificación y digitalización de trámites” permitirá avanzar en la implementación de la nueva Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos, buscando reducir tiempos de respuesta y facilitar la apertura y operación de negocios.