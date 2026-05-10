Anuncia Mara Lezama inicio de carretera a Isla Blanca con inversión de 183 mdp

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ISLA MUJERES.– La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció el inicio de la construcción de la carretera a Isla Blanca, proyecto que busca mejorar la movilidad en la zona continental de Isla Mujeres y fortalecer el desarrollo turístico y económico del corredor Costa Mujeres–Playa Mujeres.

La vialidad tendrá una longitud total de 25 kilómetros y, durante este año, se ejecutarán la primera y segunda etapas, equivalentes a aproximadamente 4.3 kilómetros, con una inversión superior a los 183 millones de pesos.

La obra contempla trabajos de terracería, drenaje, alumbrado público y la ampliación de la vía de dos a cuatro carriles mediante concreto asfáltico. Además, incluirá ciclovías, banquetas y camellón central.

“Isla Blanca se está desarrollando cada vez más; este crecimiento exige planeación a largo plazo: conectividad moderna, segura y ordenada”, expresó la mandataria estatal al presentar el proyecto.

Indicó que la carretera se construirá con respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerarse una obra prioritaria para fortalecer la infraestructura y conectividad de Quintana Roo.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto será ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), y participarán tres empresas quintanarroenses, dos de Cancún y una de Chetumal.

La primera etapa de la obra está programada para concluir en noviembre próximo y se estima que su construcción generará alrededor de 14 mil empleos directos e indirectos.

Asimismo, las autoridades prevén que la nueva carretera permita el tránsito diario de hasta 22 mil vehículos, facilitando la movilidad de turistas, trabajadores, residentes y proveedores de servicios.

Durante el anuncio también se informó que el proyecto incorporará tecnologías para el aprovechamiento del sargazo.

El gobierno estatal destacó que la obra tendrá impacto en zonas estratégicas como Costa Mujeres, Playa Mujeres, Punta Sam y la zona continental de Isla Mujeres, regiones que registran una ocupación hotelera promedio del 85 por ciento y reciben cerca de seis millones de visitantes al año, con una derrama económica superior a los 25 mil millones de pesos.

Mara Lezama aseguró que la nueva carretera permitirá impulsar la conectividad y generar mayores oportunidades de desarrollo para la región.