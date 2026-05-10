Sheinbaum critica visita de Isabel Díaz Ayuso y reprocha elogios a Hernán Cortés

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este sábado a sectores de la oposición por invitar al país a Isabel Díaz Ayuso, quien suspendió la última parte de su gira institucional en México al acusar un supuesto “clima de boicot” promovido por el Gobierno mexicano.

Durante un acto realizado en Bahía de Lobos, en el municipio sonorense de San Ignacio Río Muerto, la mandataria federal cuestionó que existan mexicanos que reconozcan la figura de Hernán Cortés.

“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconoce a Hernán Cortés, el conquistador”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que Cortés encabezó una invasión sobre los territorios originarios y señaló que durante la conquista existieron prácticas de violencia, discriminación, esclavitud y exterminio.

La titular del Ejecutivo afirmó además que todavía existen personas que consideran que la historia de México comenzó con la llegada de los españoles, postura que rechazó al reivindicar el legado de los pueblos originarios.

“Nosotros pensamos que la grandeza cultural de México viene de los pueblos originarios, de los del norte, del centro y del sur, con toda su diversidad”, declaró.

La presidenta señaló que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación reconoce la dignidad y la identidad histórica del pueblo mexicano a partir de las culturas indígenas.

Las declaraciones ocurrieron durante la firma de un decreto de restitución de 239 hectáreas al pueblo yaqui en Sonora.

Se trata de la primera reacción pública de Sheinbaum tras los señalamientos realizados por Díaz Ayuso, quien desde el inicio de su visita a México sostuvo intercambios de declaraciones con el gobierno federal.