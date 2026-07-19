Anuncia Mara Lezama la transformación del Planetario Ka’Yok’ con inversión de 54.7 millones de pesos

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CANCÚN.- Anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa una inversión de 54 millones 700 mil pesos para la rehabilitación integral, museografía y nuevo equipamiento del Planetario Ka’Yok’, en la ciudad de Cancún.

“Renovaremos más de 1,100 metros cuadrados de este gran espacio de conocimiento para seguir recibiendo a miles de personas y beneficiar directamente a más de 200 mil visitantes” explicó la titular del Ejecutivo.

Añadió que este fue el segundo planetario en construirse en Quintana Roo, pero desde el 2013 no había tenido ninguna remodelación. “Este gobierno diferente moderniza todos sus espacios, como el auditorio, las aulas didácticas, baños y las áreas exteriores”, dijo.

Durante el anuncio, Mara Lezama informó que el planetario Ka’Yok’ tendrá instalaciones más cómodas, accesibles y funcionales para que niñas, niños, jóvenes, docentes y familias vivan una experiencia única.

La gobernadora dio a conocer que se incorporará innovadora experiencia a través de una museografía completamente nueva, con un recorrido que va desde el origen del universo hasta la evolución de la vida.

Habrá un nuevo patio prehistórico con 14 especies de dinosaurios, una cafetería, tienda de recuerdos, espacios interactivos y un moderno Maker Space, donde la creatividad, la ciencia y la innovación podrán convertirse en proyectos reales. “El corazón tecnológico del planetario también evoluciona”, afirmó la Gobernadora.

Como parte de la rehabilitación integral, el planetario contará con un sistema Digistar 26, la actualización tecnológica más vanguardista en el mundo hasta el momento, con 3 proyectores láser 4k, audio envolvente y conexión con planetarios dentro y fuera de México, para ofrecer experiencias inmersivas que acerquen el universo a cada visitante y fortalezcan la enseñanza de las ciencias con un enfoque STEAM.

Asimismo, la titular del Ejecutivo informó que durante 2025, el planetario de Cancún recibió más de 100 mil visitantes, consolidándose como uno de los principales espacios de divulgación científica y cultural del norte de Quintana Roo.

“En este gobierno sabemos que el conocimiento también es bienestar. Cuando acercamos el universo y el conocimiento científico a nuestras niñas, niños y a nuestras juventudes, también ampliamos el horizonte de sus sueños. Lo hacemos junto a nuestra primera Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, convencidos de que invertir en ciencia es sembrar el futuro de México, y abrir caminos para que nuestras nuevas generaciones, lleguen tan lejos como alcancen las estrellas”, puntualizó la gobernadora Mara Lezama.