Dictan prisión preventiva a exgobernador Ernesto ‘N’ por huachicol fiscal

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CIUDAD DE MEXICO.- Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, y otras siete personas, acusadas de presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Al concluir una audiencia que se prolongó por casi 48 horas, el juzgador ordenó el traslado de Ernesto “N”, así como de Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En tanto, José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en prisión domiciliaria por razones de salud, mientras que Adriana “N” fue enviada al Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando el juez determine si los imputados son vinculados o no a proceso.

De acuerdo con la FGR, los detenidos formarían parte de una red dedicada a importar, distribuir y comercializar de manera irregular diésel y gasolina mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas para evadir impuestos.

La Fiscalía sostiene que este esquema de huachicol fiscal habría provocado un daño superior a 4 mil millones de pesos al erario y lo considera la mayor red de contrabando de combustibles detectada en el país.