Anuncia Mara Lezama registro del programa “Comemos Todas y Todos 2026” para apoyar a 60 mil familias

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que este 6 de marzo se lleva a cabo el registro para el programa social “Comemos Todas y Todos” en su edición 2026, una estrategia dirigida a fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar la economía de miles de hogares en el estado.

Durante el anuncio, la Gobernadora explicó que las inscripciones estarán abiertas de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, a través de módulos instalados en los 11 municipios de Quintana Roo, así como en línea mediante la página de la Secretaría de Bienestar: sebien.qroo.gob.mx.

El programa, destacó, nació con el objetivo de respaldar a madres y padres de familia, personas cuidadoras que tienen a su cargo niñas, niños, adultos mayores o familiares con alguna enfermedad o discapacidad, ayudándoles a cubrir parte de sus gastos básicos.

Mara Lezama subrayó que el alcance del programa ha crecido cada año. En 2023 inició con 50 mil beneficiarios, en 2024 aumentó a 55 mil y en 2025 llegó a 57 mil familias; para este 2026, el gobierno estatal ampliará la cobertura para beneficiar a 60 mil familias quintanarroenses.

Además, el apoyo económico bimestral aumentará a mil 490 pesos, el cual se entrega mediante una tarjeta electrónica, junto con paquetes alimentarios con productos de la canasta básica, que se distribuyen de manera alternada cada mes.

La Gobernadora enfatizó que estos apoyos se entregan de forma directa y sin intermediarios, por lo que nadie puede condicionar su entrega, ya que forman parte de una política social enfocada en combatir el rezago alimentario.

Asimismo, indicó que las personas que ya forman parte del programa podrán actualizar sus datos del 9 al 18 de marzo, mientras que los registros de nuevo ingreso se realizan únicamente este 6 de marzo.

“Cuando los recursos públicos se administran con honestidad, transparencia y sin corrupción, alcanza para más; es dinero del pueblo que regresa al pueblo”, expresó la Gobernadora, al reiterar que el objetivo es seguir construyendo prosperidad compartida para que en cada hogar haya alimento en la mesa.