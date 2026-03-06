Sin aliados, mejor ‘dar la vuelta a la página’ en la reforma electoral, dice Ricardo Monreal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, podría no prosperar ante la falta de votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso.

Luego de que el Partido del Trabajo (PT) advirtiera que no acompañará la propuesta de reducir el financiamiento público a los partidos si no se modifica la fórmula de reparto de recursos, Monreal llamó a concluir el proceso legislativo y posteriormente “darle vuelta a la página”.

“Al buen entendedor, pocas palabras… aunque tenemos mayoría simple, no alcanzamos la mayoría calificada. No soy mago ni alquimista, soy realista”, expresó el legislador.

Durante una visita a Puebla, el líder de la bancada morenista señaló que lo más conveniente es concluir el proceso legislativo ya iniciado y llevar la iniciativa a votación en el pleno.

“Lo que más conviene es que demos paso al proceso y concluyamos el ejercicio en lo que será la votación en el pleno; ya cada uno expresará su posición”, afirmó.

Monreal planteó que, una vez votada la reforma —sea aprobada o rechazada—, se deberá pasar a otros instrumentos legislativos que permitan construir acuerdos.

El legislador también reconoció las diferencias con los partidos aliados, como el Partido Verde Ecologista de México y el PT, quienes han expresado reservas sobre la propuesta.

“Los partidos aliados no están de acuerdo con la fórmula de reparto y hay que respetarlos. No voy a entrar en polémica con ellos”, sostuvo.

El coordinador de Morena recordó que su bancada cuenta con 253 diputados, votos que considera seguros, pero insuficientes para alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar reformas constitucionales.

“Si para la mayoría calificada se necesitan alrededor de 330 votos, nos harían falta cuando menos otros 70, y no los tenemos”, admitió.

Ante ese escenario, Monreal mencionó la posibilidad de que se impulse un “Plan B” legislativo, opción que ha sido planteada previamente por la presidenta Sheinbaum.

“Por eso la presidenta, pensando en este escenario, habla de un Plan B. No lo conozco, pero me imagino por dónde va”, comentó.