Anuncia Mara Lezama rehabilitación y modernización del camino Kantunilkín-Chiquilá

KANTUNILKÍN, LC.- En el tramo que une a Kantunilkín con Chiquilá, puerta de entrada para miles de turistas nacionales y extranjeros, así como de las y los habitantes a la isla de Holbox, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la modernización de 2 kilómetros de la vía para pasar de 7 a 9 metros de ancho, con 2 carriles seguros de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de un metro.

Acompañada del presidente municipal Nivardo Mena Villanueva, la titular del Ejecutivo destacó el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para la rehabilitación de la carretera, del kilómetro 71+100 al 73+100.

“Durante años este tramo estuvo deteriorado, con baches, erosiones y riesgos constantes. Hoy estamos transformando esa realidad, pues cada minuto ahorrado en los traslados, cada producto que llegue más rápido a su destino, y cada familia que viaje segura, significa que estamos cerrando las dolorosas brechas de desigualdad con justicia social”, expresó la Gobernadora.

Esta modernización beneficiará a más de 760 mil personas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Playa del Carmen, así como los cientos de miles de turistas que visitan Quintana Roo cada año, sobre todo en Holbox, Chiquilá, San Ángel, Solferino y Kantunilkín.

“Este camino conecta comunidades, fortalece el turismo, impulsa la pesca, la agricultura y la ganadería de la región. Representa bienestar, desarrollo y prosperidad compartida para miles de familias quintanarroenses”, afirmó la titular del Ejecutivo.

Al hacer este importante anuncio, Mara Lezama aseveró que el bienestar de las familias, en este gobierno humanista con corazón feminista, ¡claro que importa!