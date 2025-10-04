Ayuntamiento de Playa del Carmen intensifica labores de limpieza y desazolve por lluvias

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el propósito de proteger a la población y atender oportunamente las afectaciones derivadas de las lluvias registradas desde ayer, el Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, mantiene activo el Operativo Tormenta a través de las secretarías de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos y, de Servicios Públicos Municipales.

Mediante este operativo se han realizado acciones preventivas y de respuesta inmediata en las colonias y fraccionamiento del municipio, con labores de limpieza de alcantarillas y desazolve en diversos puntos donde se registra acumulación de agua, encharcamientos e inundaciones.

Las lluvias que se han presentado en el municipio son producto de una zona de baja presión ubicada sobre el sureste del Golfo de México, la cual interactúa con la entrada de humedad proveniente de la misma zona, generando condiciones favorables para lluvias intermitentes en la región.

El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, destacó que se realiza un trabajo permanente para mantener limpias las rejillas, pozos y canales pluviales

“Por instrucción de nuestra presidenta Estefanía Mercado, mantenemos activo el Operativo Tormenta de manera preventiva y permanente. Nuestro objetivo es atender de forma inmediata los reportes ciudadanos y reducir riesgos durante esta temporada de lluvias y ciclones”, afirmó.

El Gobierno de Playa del Carmen reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía e invita a la población a no tirar basura en las calles, mantener limpias las rejillas cercanas a sus domicilios y reportar cualquier incidencia al número de emergencias 9-1-1.