Anuncia Mara Lezama segunda etapa de rehabilitación de Casa Hogar en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, anunció una inversión de 25.6 millones de pesos para la segunda etapa de rehabilitación y construcción de la Casa Hogar “Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes”, ubicada en esta ciudad capital.

“Hace unos meses entregamos la primera etapa de esta rehabilitación y ese mismo día dejamos muy claro que no había tiempo que perder para dignificar esta Casa Hogar, porque cuando se trata de proteger a nuestras niñas y niños no hay excusas; se necesita actuar rápido y con mucho amor, esa es la manera en que trabajamos en este gobierno humanista con corazón feminista”, expresó la titular del Ejecutivo.

Actualmente, 68 niñas, niños y adolescentes residen en esta Casa Hogar, un espacio que representa mucho más que un albergue: es un lugar donde encuentran seguridad, afecto, oportunidades y, sobre todo, esperanza.

Invertimos, añadió la Gobernadora, más de 25 millones de pesos del dinero del pueblo para rehabilitar y construir espacios dignos: cuneros, casetas, rampas, áreas jardinadas, acceso para ambulancias, lavandería, lockers, cisterna, todo para que vivan bien, para que se sientan seguros, cuidados y amados.

Esta acción se realiza en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), encabezada por José Rafael Lara Díaz, y el Sistema DIF Quintana Roo, como parte del proyecto integral que inició en 2023 con una primera inversión de 18.6 millones de pesos, sumando así una inversión total de más de 44 millones de pesos. El objetivo es garantizar espacios dignos, seguros y funcionales, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los menores que por diversas circunstancias no cuentan con el cuidado de una familia.

Este esfuerzo forma parte de la visión del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, una política humanista y transformadora que pone en el centro de las decisiones públicas a las personas, especialmente a quienes más lo necesitan.

“En el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo no improvisamos, trabajamos con planeación para llevar justicia social a todos los rincones del estado, porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación se construye con resultados, rescatando espacios, cuidando a quienes más lo necesitan, recordándole a cada niña, niño y adolescente que no están solas, no están solos, y ¡claro que nos importan!”, dijo finalmente Mara Lezama.

Estuvo en este anuncio, además, la directora del DIF, Abril Sabido Alcérreca.