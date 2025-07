Mara Lezama encabeza reunión estratégica con presidentas y presidentes municipales

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una reunión estratégica con las y los presidentes municipales de Quintana Roo, en la que se revisaron los proyectos que contribuyen a la transformación profunda, para el bienestar de sus habitantes.

Durante esta reunión, las y los presidentes municipales plantearon avances, y también nuevas propuestas que se suman al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, siempre poniendo a las personas en el centro de las acciones.

La gobernadora Mara Lezama y las autoridades municipales fueron tomando acuerdos, considerando las características y necesidades de cada uno de los municipios, tanto del norte, centro y sur del estado, entre las que destacó el tema del desarrollo urbano, con crecimiento sí, pero ordenado y sustentable.

Mara Lezama destacó también el pleno respeto a la autonomía municipal, así como el bienestar y la prosperidad compartida para las y los quintanarroenses, bajos los principios de la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Estuvieron Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco; José Alfredo Contreras Méndez, de Bacalar; Mary Hernández, de Felipe Carrillo Puerto; Erik Borges Yam, de José María Morelos; Diego Castañón Trejo, de Tulum; José Luis Chacón Méndez, de Cozumel; Blanca Merari Tziu, de Puerto Morelos; Nivardo Mena Villanueva, de Lázaro Cárdenas; Ana Paty Peralta de la Peña, de Benito Juárez; por Playa del Carmen e Isla Mujeres estuvieron sus representantes.