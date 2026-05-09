SCJN avala pasar de grado aun con hasta 4 materias reprobadas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que el Pleno del máximo tribunal avaló por mayoría de votos el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que permite a estudiantes de nivel básico avanzar de grado aun cuando no acrediten hasta cuatro materias, al considerar que la medida favorece la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la ministra, la resolución valida la constitucionalidad del Acuerdo 10/09/23 de la SEP, el cual establece las normas para la evaluación, acreditación, promoción, regularización y certificación de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La SCJN determinó que dicho acuerdo es compatible con el derecho a una educación básica de excelencia establecido en el artículo 3 de la Constitución, al priorizar el interés superior de la niñez y garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Batres explicó que el acuerdo obliga tanto a escuelas públicas como privadas a ofrecer condiciones que aseguren el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional de los estudiantes.

En el caso de preescolar y primer grado de primaria, las y los alumnos podrán avanzar automáticamente al siguiente nivel por el simple hecho de haber cursado el ciclo escolar.

Para estudiantes de segundo a sexto de primaria, se requerirá un promedio mínimo de seis para acreditar el grado.

Mientras tanto, en secundaria, las y los estudiantes podrán avanzar de grado aun cuando adeuden hasta cuatro materias, siempre y cuando regularicen su situación académica. Solo deberán recursar el año escolar quienes reprueben cinco o más asignaturas.

La ministra señaló que durante el ciclo escolar 2024-2025 el sistema de educación básica atendió a más de 23 millones de estudiantes en el país, con apoyo de más de 1.2 millones de docentes en alrededor de 231 mil escuelas.