Anuncia Martí Batres inversión de más de 700 mdp para convertir Clínica Hospital “Chetumal” del ISSSTE a Hospital General

CHETUMAL.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció la conversión de la Clínica Hospital “Chetumal”, en Quintana Roo, en un nuevo Hospital General, proyecto que beneficiará a 100 mil 992 derechohabientes de este municipio, así como de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y José María Morelos.

La obra contará con una inversión superior a 700 millones de pesos y permitirá ampliar la capacidad de atención médica en la región.

“Pasará de 30 camas a 90 camas y tendrá nuevos servicios. (…) Me da mucho gusto comentarle esto a los habitantes de Quintana Roo, donde estamos invirtiendo muchos recursos para crear nuevos hospitales y centros de salud”, informó a través de sus redes sociales.

En su quinto día de actividades en la Península de Yucatán y tras un recorrido realizado en compañía de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, Martí Batres detalló que el nuevo Hospital General pasará de dos a cinco quirófanos e incorporará servicios de quimioterapia, además de inhaloterapia, diálisis, hemodiálisis, rayos X y mastografía.

“Tendrá más quirófanos, porque actualmente tiene un quirófano general y otro que se utiliza como tococirugía, pero va a tener cinco quirófanos, el nuevo Hospital General”, subrayó.

El proyecto de ampliación, que ya se encuentra en fase de cimentación, contempla la instalación de áreas como laboratorio de análisis clínicos, clínica del dolor, banco de sangre y urgencias.

Esta obra forma parte de las acciones de fortalecimiento infraestructura que se lleva en la región, dentro del marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde además se trabaja en la ampliación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Hecelchakán, Campeche y la nueva UMF en Tixkokob, Yucatán.