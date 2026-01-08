Bajan 40% los homicidios en México; la cifra más baja desde 2016: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los homicidios dolosos en el país se redujeron 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que representa 34 asesinatos menos al día, de acuerdo con cifras del gobierno federal.

Durante la conferencia mañanera realizada este jueves en el Estado de Morelos, la mandataria afirmó que, con el cierre de diciembre de 2025, México registró el nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2016, resultado —dijo— de la estrategia de seguridad implementada de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

“De septiembre de 2024 al cierre de 2025 los homicidios bajaron en 40 por ciento. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016. Es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados”, sostuvo Sheinbaum.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que siete estados concentran el 50.5 por ciento de los homicidios registrados en el país. Entre las entidades con mayor incidencia se encuentran Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán, aunque también figuran Jalisco, Sonora y Morelos entre los Estados con cifras relevantes.

En cuanto a otros delitos de alto impacto, Figueroa Franco detalló que de 2018 a 2025 se reporta una disminución del 47 por ciento, al contabilizarse 472 casos en 2025. Asimismo, el delito de feminicidio registró una reducción de 15.2 por ciento, las lesiones por arma de fuego disminuyeron 11.3 por ciento, y el robo a transportista con violencia bajó 23.3 por ciento.

No obstante, la funcionaria reconoció que el delito de extorsión mostró un incremento de 2.3 por ciento, lo que representa uno de los principales retos pendientes en materia de seguridad pública.

Finalmente, señaló que Morelos se mantiene entre las entidades con atención prioritaria dentro de la estrategia federal, debido a su incidencia delictiva, particularmente en homicidios y delitos de alto impacto.