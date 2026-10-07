Anuncia Presidencia parque eólico de 208 MW con inversión de 4 mil 400 millones al oeste de Chetumal

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CIUDAD DE MÉXICO.- Un parque eólico con capacidad instalada de 208 megawatts (MW) y una inversión estimada en 4 mil 400 millones de pesos está proyectado para el municipio de Othón P. Blanco, como parte de los nuevos desarrollos de generación de energía renovable contemplados para Quintana Roo.

El proyecto, denominado Vientos del Caribe, fue incluido entre las inversiones energéticas presentadas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con información difundida por el Gobierno de Quintana Roo.

La infraestructura estaría ubicada al oeste de Chetumal, en terrenos pertenecientes a los ejidos Juan Sarabia y Sergio Butrón Casas, donde se contempla instalar 52 aerogeneradores con una capacidad individual de cuatro MW.

En conjunto, las turbinas alcanzarían una capacidad instalada de 208 MW, energía que posteriormente sería incorporada al Sistema Eléctrico Nacional.

Para ello, el proyecto contempla infraestructura de transmisión que permitiría trasladar la electricidad generada hasta su conexión con instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Xul-Ha.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado, la generación prevista tendría capacidad equivalente al consumo eléctrico de más de 200 mil hogares.

Vientos del Caribe cuenta además con antecedentes dentro del procedimiento ambiental, debido a que su Manifestación de Impacto Ambiental fue sometida a evaluación como parte de los trámites necesarios para el desarrollo del parque.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó el proyecto como una oportunidad para incrementar la participación de fuentes renovables en la generación de electricidad y fortalecer el abastecimiento energético del sur de Quintana Roo.

La inversión estimada para el parque asciende a aproximadamente 4 mil 400 millones de pesos, aunque su incorporación efectiva al sistema eléctrico dependerá del cumplimiento de las diferentes etapas administrativas, ambientales, técnicas y de construcción.

Por ello, la presentación del proyecto dentro de la estrategia energética no significa que las obras hayan comenzado.

Información difundida en septiembre de 2026 señala que la empresa responsable prevé iniciar la construcción durante 2027, una vez cumplidos los procedimientos necesarios para avanzar a la etapa de ejecución.

De concretarse en los términos planteados, Vientos del Caribe incorporaría al sur de Quintana Roo una capacidad adicional de generación renovable de 208 MW y representaría uno de los principales proyectos energéticos previstos para esta zona de la entidad.