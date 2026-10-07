Titular de Semarnat descarta desarrollos de alto impacto en Sian Ka’an y Mahahual; apuesta por turismo sustentable

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) descartó proyectos de desarrollo de alto impacto en Sian Ka’an y Mahahual y planteó para ambas zonas del sur de Quintana Roo esquemas orientados a la conservación y al turismo sustentable.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, expuso las acciones emprendidas en ambos puntos y señaló que se busca mantener la actividad turística sin comprometer el patrimonio natural.

En el caso de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, aseguró que no se llevará a cabo el desarrollo originalmente considerado para la zona, luego de que el territorio involucrado pudo ser destinado a conservación.

La alternativa contempla solamente infraestructura mínima asociada con actividades de conservación y turismo sustentable, particularmente en la zona de Vigía Chico.

Bárcena explicó que el camino sobre el que se han expresado preocupaciones se encuentra fuera de los límites del área natural protegida. Sin embargo, reconoció la necesidad de vigilar que las actividades realizadas en sus alrededores no generen afectaciones indirectas a la reserva.

La administración del área continuará bajo responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encargada de mantener las medidas de protección y conservación de Sian Ka’an.

La secretaria también abordó la situación de Mahahual, donde explicó que las propuestas relacionadas con Royal Caribbean comprendían tres componentes: Perfect Day, Perfect Day Beach Club y una modificación al muelle.

De acuerdo con Bárcena, Perfect Day Beach Club fue desechado el 13 de mayo de 2026, mientras que el 19 de mayo la empresa desistió de otro de los proyectos. Un día después, el 20 de mayo, la Semarnat rechazó la autorización para modificar el muelle.

Tras esas determinaciones, la dependencia federal comenzó un proceso de diálogo con habitantes de Mahahual para analizar un modelo diferente de aprovechamiento turístico.

La intención, explicó, es encontrar un esquema que permita mantener la actividad económica de la comunidad, pero con proyectos de menor impacto ambiental y criterios de sustentabilidad.

Una de las posibilidades analizadas ha sido establecer algún mecanismo de protección ambiental para Mahahual. Sin embargo, Bárcena reconoció que actualmente no existe consenso entre los habitantes para convertir la zona en un área natural protegida.

La resistencia, señaló, está relacionada con la preocupación de que una declaratoria de esa naturaleza genere restricciones para las personas cuya economía depende directamente del turismo.

Pese a ello, la secretaria afirmó que existe coincidencia entre autoridades y comunidad en la necesidad de orientar el crecimiento de Mahahual hacia un modelo turístico de bajo impacto y con características ecológicas.

Semarnat mantiene reuniones y audiencias con los habitantes para elaborar un plan de turismo sustentable que permita conciliar la conservación de los ecosistemas con las actividades económicas de la población.

Durante la comparecencia, Bárcena también advirtió sobre las limitaciones que enfrenta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para realizar labores de inspección y vigilancia en el país.

La procuraduría recibe alrededor de 14 mil denuncias ambientales al año y dispone actualmente de aproximadamente 507 inspectores y 150 abogados para atenderlas.

Ante esas condiciones, la titular de Semarnat estimó que durante 2027 serían necesarios unos 350 millones de pesos adicionales para fortalecer la capacidad operativa de la institución.

El problema, explicó, no se limita a la cantidad de inspectores disponibles. Las delegaciones también enfrentan carencias de vehículos, combustible y otros recursos indispensables para trasladarse y realizar verificaciones.

Bárcena mencionó que algunas oficinas cuentan con presupuestos mensuales para combustible insuficientes frente a las distancias que debe recorrer su personal, particularmente en estados con territorios extensos.

La secretaria consideró indispensable reforzar a la Profepa para que pueda atender las denuncias ambientales, incrementar las inspecciones y aplicar las medidas y sanciones que correspondan.

En Quintana Roo, las definiciones expuestas por Semarnat apuntan a mantener Sian Ka’an bajo un esquema prioritario de conservación y a buscar para Mahahual un modelo turístico de menor impacto, cuya definición continuará mediante el diálogo con los habitantes de la comunidad.