Anuncia Sheinbaum alza al salario mínimo; pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento de 13 por ciento para el salario mínimo general en 2026, con lo que se ubica en 9 mil 582.47 pesos.

“Es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos este acuerdo por consenso entre sector empresarial y los trabajadores”, resaltó la mandataria al inicio de su mañanera. Este aumento “no tiene impactos en la inflación” y tampoco incremento en los productos”.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, resaltó el incremento sostenido del salario mínimo por arriba de la inflación. “Éste es uno de los objetivos que hemos establecido, además, ya de manera constitucional hasta alcanzar 2.5 canastas básicas”.

Hemos definido, asentó, los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero del año 2026: un incremento de 13 por ciento del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios en términos mensuales. “Esto representa nueve mil 582. 47 pesos”.

En la zona de la libre frontera Norte, el incremento es del cinco por ciento, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, lo que presenta 13 mil 409.80 pesos mensuales.

“Con este incremento en la frontera norte estamos dando cumplimiento a una parte del compromiso establecido de llegar a las 2.5 canastas básicas, ya lo logramos” en esa zona.

“Estamos muy contentos y calculamos que al inicio del próximo año, el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2 por ciento de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación en términos reales”.

Se trata, sostuvo, “del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde 1980, también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el período neoliberal, y en el caso de la zona libre de la frontera norte, el monto se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en 1976”.

Bolaños señaló que con el aumento, alcanzará para comprar ahora 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

Francisco Cervantes destacó que gobierno, trabajadores y empresas, “siempre hemos mostrado una especial apertura para negociar condiciones que favorezcan a los distintos grupos de población, en especial a los grupos más vulnerables”.

Añadió que este tipo de negociaciones en la comisión tripartida se dan en el marco legal vigente, dentro de los cauces del Estado de derecho y respetan valores fundamentales, que son pilares para la economía mexicana, como es el caso del empleo formal, los derechos de los trabajadores, la estabilidad productiva, la seguridad jurídica, la eficiencia y el desarrollo de las empresas y fuentes de empleo de nuestro país”.

Fuente: La Jornada