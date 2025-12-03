Agricultores de siete Estados retoman cierres en carreteras

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En víspera de que la Cámara de Diputados discuta la Ley de Aguas Nacionales, agricultores de Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Zacatecas retomaron los bloqueos en distintos puntos carreteros y aduanales para exigir que se incluyan en el ordenamiento sus exigencias, entre ellas permitir la transmisión de derechos amparados en las concesiones y asignaciones.

La Unión Agrícola de Puebla, Veracruz y Tlaxcala inició desde mediodía la Gran Caravana de Tractorespor el Agua desde Perote con rumbo a la Ciudad de México para frenar la discusión.

A las 18:00 horas de ayer, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos indicó que los agricultores se detuvieron en la carretera Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 185, bloqueando la circulación en ambos sentidos.

Por segundo día consecutivo, los bloqueos se concentraron en Zacatecas, donde hubo cierres intermitentes en las carreteras Aut. Entronque Cd. Cuauhtémoc– Osiris, Zacatecas-Durango, Guadalajara-Zacatecas y Aguascalientes-Zacatecas, estos dos últimos puntos fueron liberados a las 18:09 horas y 18:31 horas, respectivamente.

En Chihuahua, los agricultores bloquearon momentáneamente la aduana de Jerónimo y el cruce en Tornillo, impidiendo el paso de autobuses que transportan mercancías, y hasta el cierre de esta edición se mantenían a la espera de retomar el cierre en este y otros cruces fronterizos.

En una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, tras una reunión con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Jorge Gutiérrez, de la asociación Agricultores Unidos de Chihuahua, advirtió que ya hay movilizaciones en todo el país por parte del sector agropecuario.

Y afirmó que llegarán “hasta donde tope” si los legisladores no cumplen su petición de frenar la discusión de la Ley de Aguas para escuchar a todos los agricultores.

“De que va a haber manifestaciones, va a haber manifestaciones (…) van a traer los tractores por si nuestros legisladores nos quieren quitar el derecho de trabajar, ahí están los tractores para que ellos (los legisladores) trabajen por nosotros”.

Agregó que “la preocupación es muy grande en la región”, pues luego de la reunión con la Comisión de Recursos Hidráulicos concluyeron que la Ley de Aguas “es una ley impuesta en la que no hay discusión”.

Fuente: El Financiero