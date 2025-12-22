Anuncia Sheinbaum mayores sanciones contra agentes del INM que extorsionen a migrantes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del próximo año se implementará un esquema específico de investigación y sanción para atender denuncias de extorsión contra migrantes, luego de que se difundiera un caso que involucra a dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria se refirió a un video que circuló la semana pasada, en el que un agente migratorio solicita dinero a personas que viajaban de Estados Unidos hacia México.

Sheinbaum explicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, a revisar de inmediato el caso. Informó que uno de los agentes ya fue separado de su cargo y se encuentra bajo investigación.

Tras la difusión del video, el INM emitió un comunicado en el que confirmó que los hechos ocurrieron presuntamente la noche del 16 de diciembre, en las oficinas del puente internacional “Puerta México”, en la representación local del instituto en Matamoros, Tamaulipas.

“El personal que aparece en el video, presuntamente incurriendo en actos irregulares, se encuentra bajo investigación, separado de sus funciones y se dio vista al Órgano Interno de Control para determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló el organismo.

El Instituto también informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), tanto contra los agentes señalados como contra quienes resulten responsables conforme avancen las indagatorias.

En su posicionamiento, el INM reiteró que el Gobierno de México rechaza de manera categórica cualquier acto ilegal cometido en contra de connacionales o personas en tránsito y subrayó que existe cero tolerancia a la impunidad en este tipo de conductas.