Tren de pasajeros de Lechería al AIFA estará listo en primer trimestres de 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en el primer trimestre de 2026 estará listo el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto luego de realizar el primer recorrido por este nuevo sistema ferroviario.

“Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, explicó.

Detalló que sólo hace falta la construcción de tres puentes peatonales y se lleva a cabo el periodo de pruebas de la señalización automática. Además de que se pondrá a consideración el nombre del tren.

“Este es parte del proyecto de rescate de trenes de pasajeros de la Cuarta Transformación. En el periodo neoliberal se privatizaron los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros, ayer estuvimos en el tren México-Querétaro, increíblemente obras que se hicieron para trenes de pasajeros se quedaron abandonadas y ahora las estamos recuperando con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren Ciudad de México-AIFA, AIFA-Pachuca, el Tren México-Querétaro y los trenes del Norte”, agregó.

Recordó que este tren de pasajeros lo inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y se decidió darle continuidad a este sistema de transporte, lo que representó llevar a cabo un proceso de gestión social que implicó hacer obras adicionales de mejora en las zonas aledañas, reubicación de viviendas a cargo de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Fuente: El Heraldo de México