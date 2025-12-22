Diputados priorizan agenda presidencial y dejan casi 3 mil iniciativas pendientes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La agenda política y legislativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado el ritmo de la Cámara de Diputados y provocado un amplio rezago legislativo. En apenas un año, casi tres mil iniciativas presentadas por todos los partidos quedaron sin dictaminar en la actual legislatura.

En total, los diputados dejaron pendientes 2 mil 942 iniciativas promovidas por Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano. Tras acumular este rezago, el pleno entró en un receso de mes y medio y retomará actividades hasta el 1 de febrero.

Las propuestas congeladas abarcan temas clave como seguridad pública, distribución de medicamentos, apoyos al campo, educación, generación de empleo, salarios y reformas en materia fiscal.

El rezago alcanza incluso a Morena, partido en el gobierno, al que no se le han dictaminado 944 iniciativas presentadas por sus propios legisladores.

En el caso del PAN, segunda fuerza política nacional, 531 proyectos permanecen sin resolución; al Partido Verde le mantienen 374; al PRI, 344; al PT, 238, y a Movimiento Ciudadano, 340, todos atrapados en las comisiones legislativas.

Según el más reciente reporte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y de la Dirección General de Apoyo Parlamentario, en lo que va de la LXVI Legislatura se han recibido 3 mil 324 iniciativas. De ese total, únicamente 165 fueron aprobadas, 41 desechadas y 176 retiradas por sus promoventes.

En contraste, entre septiembre de 2024 —cuando inició el actual periodo legislativo— y el 9 de diciembre pasado, la Cámara recibió 40 iniciativas del Poder Ejecutivo, y todas fueron avaladas.

Las cifras muestran que la bancada de Morena, integrada por 253 diputados, presentó mil 69 iniciativas, de las cuales solo 38 fueron aprobadas; 21 se desecharon, 66 se retiraron, y 944 continúan pendientes.

El PAN, con 70 legisladores, impulsó 602 iniciativas: 29 aprobadas, seis desechadas, 36 retiradas y 531 en espera.

Por su parte, el PVEM presentó 420 propuestas, de las que 23 avanzaron, una fue rechazada, 22 retiradas y 374 siguen sin dictamen.

El PT, actualmente la cuarta fuerza en San Lázaro con 49 curules, llevó 265 iniciativas a la Cámara; solo 11 fueron aprobadas, una desechada, 15 retiradas y 238 permanecen congeladas.

El PRI, reducido a 37 diputados, registró 382 propuestas, pero únicamente ocho fueron aprobadas; seis se desecharon, 24 se retiraron, y 344 siguen pendientes.

Movimiento Ciudadano, con 28 legisladores, presentó 367 iniciativas: 10 aprobadas, cinco desechadas, 12 retiradas y 340 en espera.

Además, continúan sin resolverse 86 iniciativas provenientes de congresos locales y 79 del Senado. De otras 14 propuestas conjuntas, solo cinco fueron aprobadas, mientras que nueve siguen sin dictamen.

Con información de El Heraldo de México