Anuncia Sheinbaum plan para construir centro de almacenamiento de combustibles en Q. Roo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes, durante su conferencia mañanera, la construcción de una estación de almacenamiento de combustibles en Quintana Roo, un proyecto largamente esperado que permitiría reducir los costos de transporte y, con ello, abaratar el precio de las gasolinas, que hoy supera los 24 pesos por litro en la entidad.

Sheinbaum retomó el tema tras su visita al Estado el fin de semana pasado. Explicó que la Península de Yucatán depende casi por completo de una sola terminal de almacenamiento, ubicada en Puerto Progreso, Yucatán, desde donde se distribuye el combustible hacia todo Quintana Roo. Este esquema, subrayó, encarece considerablemente el traslado hacia Cancún, la Riviera Maya y el sur del estado.

“Me llamó la atención que en Quintana Roo la gasolina está arriba de 24 pesos. Hablé con Profeco y con Pemex, y una parte del problema es que no hay terminales de almacenamiento en la región. Todo viene desde Progreso”, comentó la mandataria.

La presidenta informó que, aprovechando la infraestructura del Tren Maya de carga, el gobierno federal construirá un centro de almacenamiento e intercambio de combustibles, obra que estará a cargo del agrupamiento Felipe Ángeles de ingenieros militares. Si bien no detalló la ubicación, aseguró que el proyecto avanza “muy, muy rápido”.

“Con esta terminal se reducirá el costo del transporte de combustibles y bajarán los precios en la península”, afirmó.

La construcción de una terminal de almacenamiento en Quintana Roo ha sido un pendiente histórico, con tres intentos fallidos en los últimos 30 años:

Leona Vicario (años 90)

Pemex buscó instalar una terminal, pero el proyecto se canceló tras la crisis económica de 1995. Parque Industrial de Puerto Morelos (años 2000)

La iniciativa enfrentó fuerte oposición ambientalista por el riesgo que implicaban los barcos tanque para el arrecife. El proyecto no avanzó. Punta Venado, en Calica (hace una década)

El grupo gasolinero Lodemo intentó construir una planta de almacenamiento en terrenos de Calica, pero nuevamente la presión de organizaciones ambientales frenó la obra.

A pesar de su importancia logística, ninguna de estas iniciativas logró concretarse.

La nueva terminal formará parte del sistema de carga del Tren Maya, que compartirá vías con el tren de pasajeros, pero tendrá espacios propios para el manejo de mercancías y combustibles.

El gobierno federal asegura que la obra permitirá reducir costos logísticos, asegurar mayor disponibilidad de combustibles, incentivar la competencia entre gasolineras y estabilizar los precios en el mercado local

No obstante, aún no se han dado a conocer la ubicación exacta ni los tiempos de construcción.