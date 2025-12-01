Cañeros bloquean el ingenio San Rafael de Pucté por crédito abusivo e injustificado

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Alrededor de 500 productores cañeros del sur de Quintana Roo bloquearon desde las 6:00 de la mañana de este lunes los accesos del ingenio San Rafael de Pucté, en protesta por la imposición de un crédito que califican como abusivo por parte del corporativo Beta San Miguel.

Los manifestantes, pertenecientes a distintas organizaciones cañeras de la Ribera del Río Hondo, instalaron un cerco total en los caminos de entrada al ingenio como medida de presión. Acusan que el corporativo pretende obligarlos a aceptar un esquema de financiamiento “abusivo, injustificado y ofensivo” como requisito para iniciar la zafra 2025–2026.

De acuerdo con los líderes cañeros, las condiciones del crédito resultan lesivas para la economía del sector: el monto ofrecido es insuficiente frente al incremento de los costos de producción, se contemplan altos intereses, cargos adicionales y cláusulas que comprometerían la estabilidad financiera de cientos de familias durante toda la próxima temporada.

Aseguran que esta imposición viola acuerdos previos y rompe con el diálogo sostenido para garantizar un arranque ordenado de la zafra. Afirman que Beta San Miguel no ha mostrado voluntad para revisar o ajustar el esquema de financiamiento, lo que los llevó a realizar el bloqueo para presionar a la empresa.

Durante la mañana se sumaron más vehículos, entre ellos camiones cañeros, tractores y unidades particulares, lo que paralizó completamente las operaciones del ingenio. Los productores advirtieron que el movimiento continuará hasta que el corporativo retire la propuesta actual y presente una alternativa “justa, viable y acorde con la realidad económica del campo cañero”.

Hicieron también un llamado a las autoridades estatales y federales a intervenir como mediadoras para evitar mayores afectaciones a la actividad productiva y a la economía regional.

Los cañeros reiteraron que no buscan la confrontación, sino condiciones equitativas que les permitan seguir trabajando y garantizar el sustento de miles de familias de la zona sur.