Anuncia Sheinbaum reducción de comisiones en pagos de gasolina para bajar precios

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes 27 de abril una reducción en las comisiones aplicadas a los pagos de gasolina y diésel realizados con tarjetas bancarias y vales, medida que busca contribuir a la disminución de precios al consumidor.

El acuerdo fue coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación del Banco de México y diversas asociaciones del sector financiero.

“Al disminuir las comisiones, va a bajar todavía más el precio de la gasolina y del diésel”, afirmó la mandataria, quien calificó la medida como un avance en favor de la economía familiar.

Nuevas medidas

El plan contempla tres acciones principales:

Eliminación del cobro de la cuota de intercambio en pagos con tarjetas, equivalente al 80% de la comisión total.

Reducción en comisiones por el uso de vales de combustible, con un descuento de 1.10 pesos por transacción.

Ajustes regulatorios por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banxico para facilitar la implementación a partir del 1 de mayo.

Impacto en gasolineras

Con estos cambios, las estaciones de servicio enfrentarán menores costos al aceptar pagos digitales:

Tarjetas de débito: ahorro promedio de 2.57 pesos por transacción.

Tarjetas de crédito: ahorro de hasta 7.45 pesos por operación.

Vales (red abierta): reducción similar a débito.

Vales (red cerrada): descuento fijo de 1.10 pesos por transacción.

Efecto para consumidores

De acuerdo con el gobierno federal, la disminución de costos para las gasolineras permitirá contener los precios finales de los combustibles, siempre que los usuarios opten por pagos electrónicos en lugar de efectivo.

En ese sentido, Emilio Romano Mussali destacó que esta política también forma parte de una estrategia para reducir el uso de efectivo y limitar actividades ilícitas.

Próximos pasos

La presidenta adelantó que el 28 de abril sostendrá una reunión con empresas gasolineras para evaluar nuevas acciones orientadas a reducir, principalmente, el precio del diésel.