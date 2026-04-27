Trump atribuye ataque en Washington a sus logros políticos: “Me siento honrado por ello”

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ataques en su contra responden a su influencia política, luego del tiroteo ocurrido el sábado durante la Cena de los Corresponsales en Washington.

En entrevistas con 60 Minutes y Fox News, el mandatario calificó al agresor como “enfermo” y “muy perturbado”, además de señalar que la violencia política en el país es un problema de fondo.

Trump sostuvo que, aunque no le agrada decirlo, considera que los atentados en su contra están relacionados con los cambios que ha impulsado en el país.

“Odio decir que me siento honrado por ello, pero he hecho mucho”, expresó.

Durante la entrevista con la periodista Norah O’Donnell, el mandatario rechazó los señalamientos contenidos en el manifiesto del atacante, quien lo acusaba de diversos delitos.

“Esa es basura escrita por un enfermo”, respondió Trump, visiblemente molesto.

Perfil del atacante

El presunto agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años originario de California.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso contaba con antecedentes de comportamiento errático y habría sido reportado previamente por su familia a la policía en Connecticut.

También se informó que mantenía publicaciones en redes sociales con contenido anticristiano y crítico hacia Trump, además de haber participado en protestas como “No Kings”.

El fiscal general interino, Todd Blanche, indicó que el atacante habría viajado desde California hasta Washington, donde se hospedó en el hotel sede del evento.

Añadió que el sospechoso no está cooperando con la investigación.

Contexto de violencia política

Trump aprovechó el incidente para insistir en que el discurso político en Estados Unidos se ha vuelto más agresivo, particularmente desde la oposición demócrata.

Asimismo, reiteró que la violencia política ha sido una constante histórica en el país, aunque reconoció que el contexto actual resulta especialmente riesgoso.

El mandatario recordó que en 2024 sufrió un intento de asesinato durante su campaña electoral, además de otro incidente en su campo de golf en Florida meses después.

Seguridad y eventos oficiales

Tras el tiroteo, Trump planteó nuevamente la necesidad de construir un salón de baile más seguro en la Casa Blanca, al considerar que el hotel donde se realiza la cena de corresponsales no ofrece condiciones adecuadas.

Pese a lo ocurrido, aseguró que el incidente no afectará su agenda internacional, incluida la visita de Estado del rey Carlos III a Estados Unidos.