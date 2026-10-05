Anuncian Mara Lezama y Juanita Alonso que festival de Día de Muertos volverá al Museo de la Isla de Cozumel

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COZUMEL.- La segunda edición del Festival de Día de Muertos 2026, “Tradición, luz y reencuentro”, se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre, a partir de las 19:30 horas, en el Museo de la Isla de Cozumel. La entrada a todas las actividades será gratuita.

En la presentación oficial, Mara Lezama y Juanita Alonso Marrufo, directora general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), destacaron el valor del Hanal Pixán —“comida de las almas”— como una tradición de la región maya que reúne altares, rezos y caminos de luz para honrar a las personas fallecidas.

La programación contempla exposiciones, un altar monumental, el encendido del mural del museo, video mapping, una procesión, presentaciones artísticas, baile popular, teatro y un concurso de catrinas. También participarán artistas e intérpretes locales.

“Queremos vivir esta experiencia en familia: con niñas, niños, jóvenes, personas adultas y visitantes. Todas las actividades tendrán acceso libre y gratuito”, afirmó la Gobernadora.

Este año, el festival rendirá homenaje a Michoacán y tendrá como imagen a la mariposa monarca, que en la cosmovisión purépecha representa el regreso de las almas. La organización invitó a familias, residentes y visitantes a participar en las actividades.

La primera edición, realizada en 2025, reunió a más de 2 mil personas.