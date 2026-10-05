Estefanía Mercado suma esfuerzos con la Cruz Roja Mexicana para fortalecer su labor humanitaria

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado participó en la cena de gala organizada por Cruz Roja Mexicana, en el Hotel Xcaret Arte, donde representantes de los sectores público, privado y social se reunieron para recaudar fondos destinados a fortalecer la operación de las delegaciones de Playa del Carmen y Tulum.

Durante el encuentro, Estefanía Mercado destacó que “ayudar a la Cruz Roja es ayudar a nuestra propia gente” y reconoció la labor de paramédicos, médicos, enfermeras, voluntarios y personal de la institución, quienes brindan atención a las personas durante situaciones de emergencia, sin distinción.

“Cada peso, cada hora de voluntariado y cada mano que se suma puede terminar convirtiéndose en una vida salvada”, afirmó la Presidenta Municipal, quien reconoció también a Carlos Constandse Madrazo, presidente de la Cruz Roja Mexicana en Quintana Roo y vicepresidente nacional, así como a su esposa, Noemí Peralta de Constandse, por su trayectoria de servicio.

La Alcaldesa resaltó que la suma de esfuerzos entre sociedad, iniciativa privada, instituciones y gobierno permite ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias, y refrendó que la Cruz Roja cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado, llamó a la sociedad a contribuir con la institución y destacó que cada aportación puede convertirse en ambulancias, atención médica y, sobre todo, en la posibilidad de salvar vidas.

Por su parte, Carlos Constandse Madrazo informó que la Cruz Roja mantiene operaciones las 24 horas del día, los 365 días del año, no sólo en la atención de emergencias, sino también en prevención, capacitación y formación de paramédicos.

Detalló que de enero a septiembre de 2026 la institución atendió en promedio a 529 personas diariamente, para alcanzar cerca de 145 mil beneficiarios en los municipios donde tiene presencia.

Asimismo, destacó el programa de prevención que, mediante el Fideicomiso de Salud del Gobierno de Quintana Roo, lleva conocimientos y herramientas a escuelas secundarias para identificar riesgos y prevenir accidentes.

Precisó que esta iniciativa ha llegado a 16 mil 555 alumnos y docentes de 79 planteles, con la meta de alcanzar 160 secundarias al cierre de 2026.

Al concluir, Constandse Madrazo subrayó que cada donativo puede convertirse en combustible para una ambulancia, material médico, capacitación o atención para una persona en emergencia, y llamó a mantener el respaldo ciudadano a una institución que, dijo, “es de todos y para todos”.

Durante la gala, la Cruz Roja agradeció la colaboración de cinco chefs, quienes aportaron su talento y experiencia para ofrecer una experiencia gastronómica especial a los asistentes.