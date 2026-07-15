Anuncian Mara Lezama y Laura Velázquez que se trabaja en el Sistema de Alerta para huracanes en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Al instalarse el Puesto de Comando para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales en sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil con la presencia de la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que más allá del acto protocolario, se habilita una herramienta estratégica y funcional que permite consolidar información, acelerar decisiones y coordinar recursos con mayor eficacia.

Asimismo, dio a conocer que se trabaja en el perfeccionamiento de un sistema de alerta a través de teléfonos celulares, una herramienta preventiva que permitirá fortalecer la comunicación con la población ante posibles emergencias. Señaló que este mecanismo será presentado próximamente bajo el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“A las familias quintanarroenses reitero: la prioridad de este gobierno es la vida y el bienestar de las personas. No bajaremos la guardia y trabajaremos para proteger a quienes más lo necesitan”, expresó la Gobernadora al puntualizar que la prevención salva vidas.

En este Puesto de Comando, ratificado por los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, participan autoridades federales, estatales, municipales, así como las fuerzas armadas, Defensa, SEMAR y Guardia Nacional en una coordinación interinstitucional que garantiza respuestas ágiles, oportunas, eficaces y humanistas ante cualquier eventualidad hidrometeorológica.

Ante todos los integrantes, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, presentó el Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Quintana Roo que contempla puntos críticos de inundación, riesgos por ciclones tropicales, por vientos fuertes, las acciones del Gobierno de México y una Campaña Nacional de Limpieza.

Por su parte, el director general de la Coordinación Estatal de la Protección Civil (Coeproc), Guillermo Núñez Leal, presentó las acciones preventivas conjuntas, informando que Quintana Roo cuenta con 15 subcomités, 3,550 elementos estatales, 418 vehículos y maquinaria especializada, infraestructura hospitalaria y 834 refugios temporales con capacidad para más de 75 mil personas.

Además, dio a conocer que el Estado adquirió la Póliza de Seguro de Daños Catastróficos, con cobertura de hasta 200 millones de pesos para infraestructura estatal y 20 millones de pesos para afectaciones por lluvias atípicas, colocando al estado como pionero en capacidades de recuperación.

Participaron en esta instalación los comandantes de las fuerzas federales en Quintana Roo, presidentes y presidentas municipales, funcionarios del gobierno federal, así como integrantes del gabinete ampliado del estado de Quintana Roo.