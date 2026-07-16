FGR definirá si Gertz Manero tiene responsabilidad en entrega de ‘El Jando’: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existe alguna responsabilidad del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, identificado como presunto piloto involucrado en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó emitir un juicio sobre la actuación del titular de la FGR y sostuvo que será la propia institución la que deberá esclarecer cualquier posible responsabilidad derivada del caso.

“Tiene que revisarlo la Fiscalía. Si hay alguna responsabilidad, lo tiene que determinar la Fiscalía”, declaró.

Sheinbaum respaldó el comunicado difundido por la FGR, en el que se explica que las investigaciones relacionadas con “El Jando” permanecen abiertas, pese a que el presunto integrante del Cártel de Sinaloa fue entregado a las autoridades estadounidenses.

La presidenta indicó que el detenido fue interrogado en México conforme al marco jurídico vigente antes de su traslado y que durante esas diligencias negó pertenecer a una organización criminal.

Asimismo, señaló que las autoridades mexicanas aún tienen la posibilidad de solicitar una nueva declaración del imputado en Estados Unidos, en caso de que sea necesaria para las investigaciones.

La mandataria insistió en que el principal interés del Gobierno de México sigue siendo esclarecer si autoridades estadounidenses participaron directamente en territorio nacional durante la operación que culminó con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos.

Por su parte, la FGR informó que Mauro Alberto “N” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, durante un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La institución señaló que el detenido inicialmente proporcionó una identidad falsa, pero posteriormente su verdadera identidad fue confirmada mediante peritajes de voz, huellas dactilares y otras pruebas científicas.