Anuncian Mara Lezama y Zoé Robledo Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS para Q. Roo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una reunión de trabajo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunciaron la creación de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio en la entidad, un proyecto estratégico que permitirá fortalecer la atención médica especializada y avanzar hacia servicios de tercer nivel, en beneficio de la población derechohabiente.

Mara Lezama destacó la disposición y el respaldo institucional para atender las necesidades de salud del estado, que en los últimos años ha registrado un crecimiento acelerado de su población debido al desarrollo turístico y económico.

“Es una gran noticia para Quintana Roo. Este proyecto nos permitirá dejar de depender de otros estados para la atención de padecimientos complejos y garantizar servicios de mayor especialidad para nuestra gente”, expresó Mara Lezama, al subrayar que actualmente muchos pacientes deben ser trasladados a Mérida, Yucatán, para recibir ciertos tratamientos.

Por su parte, Zoé Robledo explicó que el nuevo centro contará con infraestructura de alta tecnología, como acelerador lineal, equipos de diagnóstico por imagen, tomógrafos y mastógrafos con estereotaxia, lo que permitirá mejorar la detección y atención de enfermedades como el cáncer de mama, además de reducir traslados y tiempos de atención.

El titular del IMSS señaló que este proyecto forma parte de un plan integral de expansión de los servicios de salud en Quintana Roo, que contempla el fortalecimiento de los tres niveles de atención, así como el crecimiento en especialidades y subespecialidades que actualmente no se ofrecen en la entidad.

Asimismo, adelantó que se impulsarán otros proyectos en el primer nivel de atención, entre ellos Unidades de Medicina Familiar, los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs), antes guarderías, que impulsa fuertemente la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, la Gobernadora agradeció el respaldo del IMSS y el impulso de la presidenta de la República para concretar estos proyectos, como 20 CECIs y la ampliación de servicios como endoscopias, ante la alta incidencia de padecimientos gastrointestinales en el Estado.