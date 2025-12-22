Disfrutan miles de playenses y turistas del Gran Desfile Navideño en la Quinta Avenida

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Miles de playenses y visitantes nacionales e internacionales se dieron cita en la Quinta Avenida para disfrutar del Gran Desfile Navideño, un espectáculo lleno de color, música y alegría organizado por el gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado.

El espíritu de Navidad Mágica 2025 se vivió en su máxima expresión durante el recorrido que dio inicio en la avenida Constituyentes y concluyó en la Plaza 28 de Julio, donde niñas, niños y adultos convivieron con personajes navideños, disfrutaron de diversos espectáculos y aprovecharon atractivos como la pista de hielo más grande del estado.

En representación de la presidenta municipal, el presidente honorario del Sistema DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, dirigió un mensaje a las y los asistentes, destacando que la Navidad es un momento propicio para fortalecer los valores de la familia, la solidaridad, la generosidad y la esperanza, e invitó a la ciudadanía y a los visitantes a seguir participando en las actividades programadas durante esta temporada decembrina.

Al Gran Desfile Navideño asistieron también la secretaria de Turismo, Estefanía Hernández; la secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, Deyanira Martínez; el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Antón Bojórquez, y el director general del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez Cuéllar, quienes encabezaron el recorrido.

La realización de Navidad Mágica 2025 refrenda el compromiso del Gobierno Municipal de Playa del Carmen de impulsar actividades culturales de alto impacto social, que fortalecen la cohesión comunitaria, fomentan la convivencia familiar y contribuyen al dinamismo económico y turístico del destino durante una de las temporadas de mayor afluencia del año.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento promueve espacios de encuentro ciudadano, preserva tradiciones y fortalece el tejido social, consolidando a Playa del Carmen como un municipio incluyente, ordenado y con bienestar para todas y todos.