Reconocen hoteleros al Gobierno del Estado por retirar propuesta para cobrar Visitax

CANCÚN.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) emitió un posicionamiento en el que reconoció la disposición al diálogo del Gobierno de Quintana Roo, tras la decisión de retirar la propuesta que pretendía convertir a los prestadores de servicios de hospedaje en retenedores del cobro del Visitax, correspondiente al Derecho de Visitantes Extranjeros.

En su comunicado, el organismo empresarial destacó que la apertura de mesas de trabajo permitió generar un canal de comunicación directo con el sector hotelero, y manifestó su respaldo a la búsqueda de mecanismos alternativos de recaudación que resulten más justos, eficientes y transparentes.

Cabe recordar que, derivado del retiro de la iniciativa, el gobierno estatal ajustó de manera significativa sus expectativas de recaudación del Visitax para 2026, al pasar de 2 mil 900 millones de pesos a sólo 368 millones, equivalente a apenas una octava parte de la proyección inicial, lo que evidenció las limitaciones del esquema actual de cobro.

Este ajuste impactó directamente en el Presupuesto de Egresos del Estado 2026, que se redujo de 56 mil 514 millones a 53 mil 981 millones de pesos, siendo los rubros de Inversión Pública, promoción turística y recuperación de playas los más afectados.

“El CHCM reconoce los resultados de las mesas de trabajo y el diálogo permanente con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Como resultado de este intercambio, se reafirma el compromiso de que los establecimientos de hospedaje no fungirán como retenedores del Visitax”, señala el pronunciamiento.

El Consejo subrayó que esta determinación responde a la postura unificada del sector hotelero y representa un estímulo para la competitividad de los destinos turísticos, además de brindar certeza jurídica y operativa a una industria que constituye el principal motor económico de la entidad.

Para los hoteleros, era prioritario encontrar alternativas que no incrementaran la carga administrativa ni afectaran la experiencia de los visitantes. En ese sentido, reconocieron que el gobierno estatal atendió estas preocupaciones y se mostró dispuesto a explorar vías de recaudación viables, alineadas con buenas prácticas internacionales.

El CHCM recalcó que la promoción turística es un eje estratégico para el crecimiento económico del Caribe Mexicano, por lo que cualquier decisión relacionada con su financiamiento debe considerar el impacto en la afluencia de turistas, la competitividad regional y la certidumbre para los inversionistas.

Asimismo, insistió en que las definiciones sobre el Visitax deben adoptarse de manera consensuada, con sustento técnico, evidencia clara y pleno respeto al marco legal, al advertir que la falta de claridad en su aplicación ha generado incertidumbre tanto entre prestadores de servicios como entre los propios turistas.

Finalmente, el Consejo coincidió en la necesidad de que los recursos derivados de este derecho se ejerzan con transparencia, bajo esquemas claros de seguimiento y rendición de cuentas, y se destinen de forma estratégica a la modernización de la infraestructura turística, el fortalecimiento de la competitividad de los destinos y la conservación de los recursos naturales. Reiteró además su compromiso con el desarrollo turístico sostenible y el trabajo coordinado con las autoridades.