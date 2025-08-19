Apagón en Cancún deja atrapadas a 19 personas en Rueda de la Fortuna

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Un apagón en plena Zona Hotelera de Cancún provocó que dos personas entraran en crisis, de las 19 que quedaron atrapadas en la Rueda de la Fortuna, que con 70 metros de altura, es la tercera más grande de Latinoamérica.

El director de Protección Civil en el municipio de Benito Juárez, Antonio Riverol, informó que alrededor de las 19:30 de la noche, hora local, se fue la luz en parte de la zona turística, en especial Plaza La Isla, que se localiza en el kilómetro 12.5 del bulevar Kukulcán, en donde se localiza la Rueda de la Fortuna monumental.

Detalló que al irse la luz, enteraron las plantas de emergencia, no obstante, la Rueda de la Fortuna se bloqueó, posiblemente como parte de un mecanismo eléctrico de protección, con 19 personas a bordo, a oscuras.

Comentó que de inmediato llegaron equipos de Bomberos, Protección Civil y equipos de rescate, para ayudar en las labores de rescate de los visitantes, quienes tuvieron que ser retirados del juego mecánico de manera manual, apoyados con escaleras y equipo que utilizan los cuerpos de rescate.

La situación provocó que dos personas entraran en crisis, por lo que fueron atendidas por paramédicos de una empresa particular que llegó al sitio para auxiliarlas.

El funcionario municipal indicó que le dejaron un acta administrativa a la empresa para “invitarla” a no volver a operar la Rueda de la Fortuna” hasta que se le practiquen las revisiones pertinentes que garanticen su correcta y segura operación .

