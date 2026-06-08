PRI arrasa en Coahuila y presume “carro completo” en Congreso local

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COAHUILA.- Con el 100 por ciento de las actas capturadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmó una amplia ventaja del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección para renovar el Congreso de Coahuila.

De acuerdo con los resultados preliminares, el PRI obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales disputados y concentró el 50.9 por ciento de la votación emitida durante la jornada electoral.

Morena se ubicó como la segunda fuerza política en la entidad al alcanzar el 22.5 por ciento de los sufragios, mientras que Unidad Democrática de Coahuila logró posicionarse por encima del Partido del Trabajo en las preferencias electorales.

Los datos del PREP también muestran que el PT consiguió conservar su registro estatal al superar por un estrecho margen el mínimo requerido del tres por ciento de la votación, mientras que el Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano no habrían alcanzado ese porcentaje, por lo que estarían en riesgo de perder su registro local.

La jornada electoral registró una participación ciudadana de 50.7 por ciento, una cifra superior a la observada en procesos legislativos anteriores y por encima de los niveles históricos reportados para elecciones intermedias en la entidad.

En cuanto al desarrollo de la elección, la autoridad electoral informó que se registraron 124 incidencias. Entre ellas destacan 56 casos de personas que emitieron su voto sin aparecer en la lista nominal correspondiente.

Asimismo, se documentaron 11 incidentes relacionados con desacuerdos entre funcionarios de casilla y votantes, así como entre integrantes de las mesas directivas, aunque ninguno derivó en la suspensión de la votación.

También se reportó que en 10 casillas algunos funcionarios abandonaron sus responsabilidades después de la instalación de las mesas receptoras del voto.

El Instituto Electoral de Coahuila prevé realizar el cómputo oficial de los resultados durante esta semana. Posteriormente, una vez concluidos los recuentos y resueltos los procedimientos correspondientes, se entregarán las constancias de mayoría a quienes integrarán el Congreso local a partir del 1 de enero de 2027.