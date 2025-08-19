Beatriz Gutiérrez ‘amaga’ con demandas por ‘fake news’ de mudanza a España

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al nuevo Poder Judicial ya le espera una posible demanda: La de Beatriz Gutiérrez Müller quien negó haberse mudado a España, esto tras el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su esposo.

La escritora acusó que en el diario ABC (medio que publicó primero la falsa noticia) hay “calumniadores profesionales de la derecha” que buscan “vengarse” del expresidente López Obrador, quien se mudó a su finca en Palenque tras el final de su Gobierno.

Epigmenio Ibarra, colaborador de AMLO, se unió a las críticas. “A qué horas comienzan a ofrecer disculpas? Mintieron otra vez! Dieron rienda suelta a su rabia contra AMLO”, recriminó el productor a los medios y periodistas que difundieron la supuesta mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto a España.

En su cuenta de X (antes Twitter), la también investigadora respondió a la publicación de Epigmenio Ibarra con el siguiente mensaje.

“Pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia“, dijo.

La situación atrajo la atención y declaraciones de varios líderes, incluidas la presidenta Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, quienes respaldaron a Gutiérrez Müller.

Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa que “ella vive en México, ya lo respondió”, mientras que Alcalde calificó de “acoso” los señalamientos contra la escritora.

