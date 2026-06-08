PAN denuncia a López Obrador ante la Corte Penal Internacional por estrategia de seguridad

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que su estrategia de seguridad denominada “Abrazos, no balazos” contribuyó al agravamiento de la violencia y al fortalecimiento de grupos del crimen organizado en México.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que durante el sexenio pasado el país enfrentó una de las etapas más complejas en materia de seguridad, por lo que consideró necesario que instancias internacionales revisen las decisiones adoptadas por el entonces gobierno federal.

“Estamos exigiendo una investigación internacional porque México merece conocer toda la verdad y porque nadie, ni siquiera un expresidente de la República, puede estar por encima de la justicia”, expresó.

Durante la presentación de la denuncia, el abogado Roberto Gil Zuarth sostuvo que la política de seguridad implementada durante la administración de López Obrador tuvo como consecuencia un incremento en los niveles de violencia, desapariciones y presencia territorial de organizaciones criminales.

Según los promoventes, la denuncia busca que la Corte Penal Internacional analice si existieron omisiones o decisiones gubernamentales que pudieran derivar en responsabilidades internacionales relacionadas con la protección de la población frente a la violencia.

Los representantes del PAN argumentaron que la denuncia fue presentada ante instancias internacionales debido a que consideran que actualmente no existen condiciones suficientes para garantizar una investigación imparcial dentro del país.

Además, señalaron que la consolidación política de Morena en diversos espacios institucionales ha reducido la confianza en los mecanismos nacionales de procuración e impartición de justicia.

Durante el acto también se mencionaron diversos casos y señalamientos públicos relacionados con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, aunque hasta el momento las autoridades competentes no han emitido resoluciones judiciales definitivas sobre esos casos.

Hasta ahora, ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni representantes de Morena habían emitido una postura oficial sobre la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional deberá determinar, conforme a sus procedimientos, si existen elementos suficientes para admitir o analizar la denuncia presentada por el partido político.