Aplican antidoping sorpresa a 100 policías de Tulum después de más de tres años

Comparte esta Noticia

TULUM.- Un total de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum fueron sometidos a un examen toxicológico sorpresa, una evaluación de este tipo que no se realizaba desde hace más de tres años en la corporación.

Edgar Aguilar Rico, titular de la dependencia municipal, informó que las pruebas fueron aplicadas por personal del Centro de Control y Confianza (C3) de Chetumal y que hasta el momento los resultados no han sido entregados.

El funcionario precisó que se trata del primer antidoping sorpresa realizado durante los 16 meses que lleva al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum.

La aplicación de los exámenes busca verificar que los integrantes de la corporación cumplan con los controles establecidos para el desempeño de sus funciones.

Aguilar Rico explicó que una vez que el C3 entregue los resultados se determinará si existe algún elemento que haya dado positivo en las pruebas toxicológicas.

En caso de detectarse algún resultado positivo, el expediente será turnado al área jurídica de la corporación, que deberá analizar cada caso y determinar las medidas correspondientes.

Las consecuencias podrían incluir desde sanciones administrativas hasta la baja del elemento, dependiendo del resultado de la revisión y del procedimiento que corresponda.

Por ahora, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana permanece a la espera de los resultados de los 100 exámenes practicados.