Se confirma: Marybel, sin diputación

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La última palabra

– Ya había sido separada en días pasados como titular de la Secretaría de la Comisión de Hacienda en días pasados.

– Antes que renuncie, mejor la renuncian; la debilucha oposición, de plácemes.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Los verdes-guindas no se andan por las ramas y el mensaje es de disciplina al interior de Morena. Se confirma que Marybel Villegas quedará fuera de la diputación federal; retomará su curul como propietaria Elda Xix Euán, quien renuncia a la SEQ para poder competir por la presidencia municipal de Othón P. Blanco y podrá seguir haciéndolo como diputada federal porque la ley lo permite.

El mensaje es claro, el que se mueve no sale en la foto; quien se indisciplina le dan palo. Antes que Marybel Villegas renunciara para ser candidata por MC u otro partido, los verdes-guindas se adelantaron y bajaron de la diputación federal a Marybel, quien no recordó que su diputación era suplente.

Ante su inminente salida del morenismo, ahora su futuro está más en la oposición, que estarán disputándosela, o de plano en su retiro y el fin de su carrera política, siempre polémica y en la controversia.

Un dato adicional, es que Marybel ya había sido separada como secretaria de la Comisión de Hacienda en días pasados, misma que se la dieron como una posición a favor de Rafael Marín, o al menos así lo quiso dar a entender al publicar la información de este nombramiento acompañada de una foto con el aspirante perdedor del proceso interno en Quintana Roo.

Pero la gota que derramó el vaso fue que utilizó instalaciones e infraestructura de la Cámara de Diputados para su rueda de prensa, lo cual causó el enojo del propio Ricardo Monreal y sobre todo de su entorno, donde estaban muy molestos con la rebelde Marybel.

Entonces, en los próximos días estaremos atentos a la evolución del futuro de Marybel si es que va a ser candidata de la debilucha oposición que ante la posibilidad de tenerla como candidata está de plácemes.

Lo que sí se augura es que dónde esté, adentro o afuera, van cargar la mano contra ella, como ejemplo de castigo contra la indisciplina interna en Morena, como en los tiempos del PRI. Usted tiene la última palabra.