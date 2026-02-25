Sheinbaum advierte: partidos serán evaluados por su postura ante la reforma

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los ejes centrales de su iniciativa de reforma electoral y advirtió que los partidos aliados, como el PT y el PVEM, serán evaluados por la ciudadanía si deciden respaldar o no el proyecto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la propuesta no pretende instaurar un partido hegemónico, ya que se mantiene el esquema de representación proporcional. No obstante, dejó claro que las fuerzas políticas deberán fortalecer su trabajo territorial y ajustarse a una disminución en el financiamiento para actividades electorales.

“No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único”, afirmó. “Se mantiene la representación proporcional, pero hay que buscar el voto”.

Sheinbaum defendió que la reforma conserva el carácter plural del sistema político mexicano, aunque introduce cambios para reducir costos y promover una competencia más directa entre partidos.

Entre los 10 puntos expuestos, destacó la reducción del 25 por ciento en el gasto electoral, medida que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los tribunales electorales.

Asimismo, contempla la disminución de salarios y prestaciones de consejeros y altos funcionarios del INE, en concordancia con el artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir un ingreso superior al de la titular del Ejecutivo federal.

La Presidenta precisó que el proyecto será enviado al Congreso sin cambios adicionales y sostuvo que, de no ser aprobado, no representaría un revés para su administración, pues —dijo— cumple con una demanda ciudadana incluida en sus 100 compromisos de gobierno.

Frente a cuestionamientos sobre un eventual distanciamiento con el PT y el PVEM, señaló que la definición de alianzas rumbo a 2027 corresponderá a Morena, mientras que su responsabilidad como jefa del Ejecutivo fue presentar la iniciativa comprometida.