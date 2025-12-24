Aprueban en Oaxaca iniciar proceso de revocación de mandato de gobernador

Comparte esta Noticia

OAXACA.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) dio luz verde al inicio del proceso de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, tras validar la procedencia de la solicitud promovida por militantes del partido Morena.

Durante una sesión extraordinaria urgente, el órgano electoral confirmó la validez de 518 mil firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal, con lo que se cumplió el requisito legal para activar el mecanismo. La jornada de votación se llevará a cabo el próximo 25 de enero.

En la sesión, que se prolongó por más de dos horas y se realizó la noche del domingo, las y los consejeros aprobaron seis acuerdos clave relacionados con la organización, desarrollo y supervisión del proceso, el primero de este tipo que se realizará en Oaxaca. Los lineamientos fueron calificados como indispensables para garantizar la legalidad y transparencia del ejercicio.

Entre los acuerdos avalados se encuentra el calendario oficial de actividades, que contempla las etapas del proceso durante los próximos 30 días, conforme a lo establecido en la ley. Asimismo, se aprobaron las reglas para la observación ciudadana y los lineamientos de los cómputos distritales, que regularán la recepción y conteo de los votos emitidos el día de la consulta.

Para que el resultado sea vinculante, se deberá alcanzar una participación mínima del 40 por ciento de la lista nominal.

El consejero electoral Alejandro Carrasco Sampedro explicó que, para dar procedencia a la solicitud, era necesario contar con el respaldo de al menos la mitad más uno de los 570 municipios del estado. Precisó que se obtuvo apoyo de 569 demarcaciones.

En cuanto a la validación de firmas, indicó que se alcanzó el respaldo del 16 por ciento de la ciudadanía con derecho a voto, superando en seis puntos porcentuales el mínimo requerido por la legislación vigente.

Por su parte, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, subrayó que el instituto cumplió con su responsabilidad de iniciar el proceso, pese a las complicaciones derivadas de la reciente reforma aprobada por el Congreso local, que acortó los plazos para la verificación de los apoyos ciudadanos.

En contraste, la diputada local de Movimiento Ciudadano y excandidata a la gubernatura, Alejandra García Morlán, cuestionó el fondo del ejercicio, al señalar que el proceso podría estar orientado a legitimar la administración de Salomón Jara mediante un mecanismo que calificó como una simulación.