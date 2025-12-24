Invita Mara Lezama a las familias a disfrutar de la Villa Navideña en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa invitó a las familias chetumaleñas, de comunidades circunvecinas y a visitantes, a disfrutar de la Villa Navideña ubicada en la Explanada del Palacio de Gobierno, con el objetivo de fortalecer la unión familiar y preservar las tradiciones en esta época decembrina.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la gobernadora dijo que las y los visitantes, durante su recorrido por la Villa Navideña, disfrutarán de espectáculos navideños, música, baile, de la presencia de Santa Claus, con quien se podrán tomar fotografías, así como de un carrusel y una rueda de la fortuna, completamente gratis.

Mara Lezama recalcó que en estas fechas decembrinas es época de disfrutar con la familia, con los hijos, los abuelitos y los tíos: “con los seres que más queremos, es tiempo de dar amor y recibir amor, alegría y felicidad”, reiteró.

La gobernadora, al invitar a las familias, dijo que la Villa Navideña estará hasta el próximo 6 de enero, como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, para promover más espacios de convivencia familiar que permitan resarcir el tejido social.