Se desfonda la obra pública en 78.8% en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

La última palabra

• El presupuesto de egresos 2026 rebaja de mil 078 mdp en 2025 a 227 mdp en 2026; 850.5 mdp menos, con reducción de 78.8%.

• La Consejería Jurídica del Ejecutivo tiene un presupuesto de 131.2 mdp, similar a algunas secretarías, con una plantilla de 33 personas.

Por: Jorge A. Martínez Lugo.

Debe haber alguna explicación, pero en el documento aprobado fast-track por la 18ª Legislatura -sin analizar, como es costumbre- no explica el motivo del dramático derrumbe del presupuesto para obra pública en 2026, que apenas será de 227 millones de pesos, cuando en 2025 fue de 1,078 millones de pesos.

Se trata de un desfonde presupuestal de 850.5 millones de pesos que equivale a un recorte drástico de 78.8%. Esta reducción se da en un contexto de recorte de 1,183 a la inversión en infraestructura realizada por el Poder Legislativo, al pasar de 3,784.7 millones de pesos a 2,601.0 millones, con respecto a la propuesta original del Ejecutivo, “afectándose el programa de recuperación de playas”.

La iniciativa del Ejecutivo “inicialmente era de $ 56,513,629,829.00, sin embargo, ante la postura del sector hotelero de no ser los recaudadores del Derecho a los turistas extranjeros, el denominado Visitax, el Poder ejecutivo retiro esa propuesta, por lo que su efecto se observa en una reducción del presupuesto inicialmente presentado, por lo que el presupuesto aprobado por el congreso para el año 2026 será de $53,981,792,386.00”.

Este dato destaca en el boletín número 293 del Observatorio Legislativo, correspondiente a la penúltima semana de diciembre de 2025.

De la cantidad aprobada, para el Poder Ejecutivo serán: $34 mil 419.2 millones de pesos, con un incremento de 1,521 millones de pesos, que representa un aumento del 4.6% respecto al año 2025 que fue de $32 mil 897.4 millones.

“Observamos importantes diferencias respecto a lo presupuestado en el año anterior, destacando una reducción en la Secretaría de Obras Públicas, con aumentos en Seguridad Ciudadana, Bienestar y Sefiplan” destaca el documento.

Con respecto a la distribución de dicho presupuesto, llama la atención al Observatorio que la Consejería Jurídica del Ejecutivo tiene un presupuesto elevado de 131.2 millones de pesos, similar a algunas secretarías, pero con una plantilla mucho menor de 33 personas.

Con respecto al presupuesto que se autorizó a sí mismo el Poder Legislativo, tiene un incremento normal con respecto a la inflación, aunque el Observatorio sigue insistiendo en que es uno de los Congresos más caros de todos los estados del país. Ejercerá en 2026 un total de 768 millones de pesos.

CASI 2 MIL MDP A PAGO DE DEUDA

Otro punto a destacar es el pago de la deuda que será de casi dos mil millones de pesos durante 2026. Para amortizar capital e intereses de la deuda global de 19 mil 213.9 millones de pesos, se destinarán mil 990 millones de pesos a lo largo del ejercicio.

SALARIO DE 432 MIL PESOS PROMEDIO

En cuanto a sueldos y salarios del gobierno, se destinarán 3,792.2 millones de pesos para una plantilla de 8,767 personas servidoras públicas, con un promedio salarial de 432, 562 pesos anuales.

DESAPARECE IDAIPQROO PERO EL PRESUPUESTO NO

El Instituto de Transparencia (Idaipqroo) desapareció, pero el presupuesto no se redujo mucho, al pasar de 53 millones de pesos que gastó en 2025, a 40 millones de pesos que ejercerá el nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Contraloría. Usted tiene la Última palabra.