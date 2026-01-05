Aranceles y vigilancia disparan ingresos por importaciones en México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- México se perfila a romper récord en la recaudación de impuestos a la importación, impulsado por un mayor control en las aduanas y por la aplicación del impuesto mínimo global a mercancías de bajo valor, particularmente a envíos realizados por plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y noviembre del año pasado, el gobierno federal recaudó 155 mil 539 millones de pesos por este concepto, lo que representó un incremento anual de 19 por ciento.

Con este resultado, es la segunda ocasión consecutiva en la que los ingresos por impuestos a las importaciones superan los 100 mil millones de pesos al cierre de los primeros 11 meses del año.

En su reporte más reciente, la dependencia encabezada por Édgar Amador atribuyó el aumento principalmente al reforzamiento de la vigilancia aduanera, la aplicación del régimen para mercancías de bajo valor (minimis) y a los ajustes al esquema arancelario para países con los que México no mantiene acuerdos comerciales.

Desde el 15 de agosto de 2025, por decreto, se aplica un impuesto global de 33.5 por ciento a las mercancías importadas con un valor inferior a 50 dólares, cuando provienen de países sin tratados comerciales con México, una medida que ha impactado directamente al comercio electrónico transfronterizo.

La recaudación podría incrementarse aún más durante 2026, luego de que a finales del año pasado se aprobó una reforma a la Ley Aduanera que permite imponer aranceles de entre cinco y 50 por ciento a mil 463 fracciones arancelarias de productos importados desde países sin acuerdos comerciales.

Según la Ley de Ingresos 2026, con estas nuevas tarifas el gobierno federal prevé captar alrededor de 255 mil millones de pesos por impuestos a las importaciones, lo que implicaría un aumento cercano al 41 por ciento respecto al año previo.

Fuente: El Sol de México