Confirma Secretaría del Bienestar aumento en las pensiones del Bienestar en 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que las distintas pensiones que otorga el gobierno federal a grupos vulnerables en México, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, tendrán un aumento en sus pagos en el 2026.

El incremento dependerá del programa social al que pertenezca cada beneficiario:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Detalló que en 2025 operó con una inversión social de 579 mil 304 millones de pesos y que para el 2026 el presupuesto aprobado asciende a 663 mil 719 millones de pesos.

La titular de la dependencia también informó que a partir de este lunes 5 de enero inicia la entrega del pago correspondiente al primer bimestre de 2026, que cubre los meses de enero y febrero. La dispersión de recursos se realizará en orden alfabético y concluirá el próximo 28 de enero.