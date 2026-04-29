Ariadna Montiel deja Bienestar y va por dirigencia de Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un relevo en la Secretaría de Bienestar: Ariadna Montiel dejará el cargo para asumir nuevas tareas dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria explicó que la decisión responde a la intención de la funcionaria de integrarse a otras responsabilidades políticas. Durante el anuncio, Sheinbaum estuvo acompañada por coordinadores de programas sociales, quienes despidieron a Montiel con un aplauso.

En su lugar, Leticia Ramírez, quien se desempeñaba como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social en la Presidencia, asumirá la titularidad de la dependencia encargada de operar los programas sociales del gobierno federal.

La salida de Montiel ocurre en un contexto de movimientos internos en el oficialismo, luego de que Luisa María Alcalde dejara la dirigencia nacional de Morena para incorporarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Tras el anuncio, Montiel confirmó que buscará la presidencia nacional de Morena, al señalar que su renuncia responde a su interés por participar en el proceso interno del partido. En un mensaje público, sostuvo que continuará trabajando bajo los principios del llamado Humanismo Mexicano y en la organización del movimiento.

La ahora exsecretaria también agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la designó en el cargo en 2022.

De concretarse su aspiración, Montiel podría integrarse a la dirigencia partidista junto a Citlalli Hernández, con miras a conducir los procesos internos rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en juego 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados.